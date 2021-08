Tebas risponde alla Rfef: «Nessun comunicato contro la Superlega ma contro la Liga sì»

L’ironia del presidente del campionato spagnolo su Twitter: «Quando si tratta di attaccare noi non perdono mai occasione»

Il presidente della Liga, Javier Tebas, risponde al duro comunicato della Federcalcio spagnola contro l’accordo tra il Fondo di investimento Cvc e il campionato iberico. Comunicato con cui l’accordo è stato definito illegale. Tebas usa Twitter per controbattere in modo ironico:

“Alla fine la RFEF ha rilasciato il tanto atteso comunicato sulla Super League a sostegno di UEFA e leghe. Oh no! Che dire di un progetto che ha liquidato il calcio spagnolo NON SI PRONUNCIA. Certo, quando si tratta di attaccare La Liga non perdono occasione. Le istruzioni vanno seguite… se i documenti non sono stati studiati!“.

Por fin la @rfef saca el esperado comunicado sobre la Superliga apoyando a UEFA y ligas. ¡Ah no! Que sobre un proyecto que liquidaba al fútbol español NI SE PRONUNCIAN. Eso sí, para atacar a LaLiga no fallan. Hay que seguir instrucciones… ¡si ni se han estudiado los documentos! https://t.co/JYUNEWTbQq — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 11, 2021