Tamberi: «Dietro l’esplosione dell’atletica c’è il grande lavoro della gestione federale precedente»

Al Corsera: «il lavoro durissimo di tante persone che non si sono mai arrese quando i risultati non arrivavano. Sono certo che Mei raccoglierà questa energia»

Gianmarco Tamberi al Corriere della Sera parla dell’esplosione dell’atletica alle Olimpiadi e senza mai citarla dice la sua sulla battaglia politica che si sta combattendo in federazione con l’avvento di Stefano Mei.

«Il riscatto di uno sport meraviglioso, l’atletica leggera. E il lavoro durissimo di tante persone che non si sono mai arrese quando i risultati non arrivavano. Penso ad Alfio Giomi, l’ex presidente federale: con me è stato immenso, mi ha fatto lavorare nel miglior modo possibile, mi ha messo nella condizione di allenarmi e lavorare al top del top risolvendo ogni problema».