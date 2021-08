Sky replica alla diffida di Tim: «Trattiene illecitamente i propri clienti minacciando penali per recesso»

Nei giorni scorsi abbiamo scritto della diffida presentata da Tim contro Sky per la fibra superscontata proposta agli abbonati del pacchetto calcio, un’offerta che Tim considera «fuori mercato» e definisce un «abuso escludente». Oggi Il Sole 24 Ore scrive che Sky ha replicato a Tim. Il botta e risposta sui diritti tv, dunque, non accenna a fermarsi e la battaglia è ancora aperta, a due settimane dall’inizio del campionato.

“La media company, a quanto verificato dal Sole 24 Ore, ha replicato a Tim con in copia l’Antitrust, bollando le accuse come un pretestuoso tentativo «di soffocare la sana concorrenza esercitata da Sky, operatore nuovo entrante nel mercato della connettività, in cui Tim gode di una persistente posizione dominante». Dal canto suo Sky, che ha meno dell’1% del mercato della connettività rivendica il pieno diritto a offerte «che attraggano nuovi clienti del suo servizio broadband e che siano vantaggiose per i consumatori». Quanto all’accusa di trattenere i clienti, Sky fa poi presente di aver «concesso la più ampia libertà ai propri clienti Tv»; respinge l’affermazione secondo cui l’offerta di Sky Wifi sia condizionata al mantenimento del pacchetto Calcio; ricorda di aver prolungato oltre gli obblighi di legge, al 30 settembre, il termine per recedere dal pacchetto Calcio. Con chiosa velenosa: «Al contrario, è Tim a trattenere illecitamente i propri milioni di clienti broadband, costringendoli a pagare penali esorbitanti in caso di recesso». Muro contro muro”.