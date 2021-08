Sky: il Napoli ripensa ad Amrabat, offerta per il prestito dalla Fiorentina

Gli azzurri tentano il colpo last minute a centrocampo. Piace anche all’Atalanta che però è tagliata fuori per i cattivi rapporti con il club viola

Cristiano Giuntoli vuole dare a Luciano Spalletti un rinforzo last minute per il centrocampo e il nome è un vecchio pupillo del direttore sportivo: Sofyan Amrabat. Il giocatore è seguito già da quando vestiva la maglia del Verona, quando poi decise di passare alla Fiorentina.

Stando a quanto riporta Sky Sport, l’Atalanta aveva offerto ai viola 1,5 milioni di euro per il prestito oneroso, ma la Fiorentina non vuole prendere in considerazione l’offerta dopo che i bergamaschi l’hanno tagliata fuori nella trattativa per Zappacosta. Il Napoli vorrebbe spendere anche di meno e sta cercando di capire se si potrà arrivare ad un’intesa, inserendo anche il diritto di riscatto.