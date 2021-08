Scusi Cassano, anche alla Uefa non capiscono niente di calcio? (a proposito di Jorginho)

Aveva definito uno scandalo la candidatura del regista al Pallone d’Oro, l’aveva detto pure al diretto interessato che nel frattempo è stato eletto giocatore Uefa dell’anno

Non sappiamo a quale giornalista Cassano si riferisse quando lo pregava di “strapparsi il tesserino” dopo aver scritto di Jorginho Pallone d’oro. Sappiamo però di esser stati fra i primissimi ad aver lanciato la suggestione, ipotizzando che la sua candidatura al più prestigioso riconoscimento individuale dell’anno sarebbe diventata quasi naturale nel caso in cui, con l’Italia, avesse giocato un grande Europeo. Cassano ha parlato di scandalo, si è vantato di averlo detto allo stesso Jorginho in aereo e lui – immaginiamo per quieto vivere, il che ne conferma la grandezza – gli ha dato anche ragione.

Poi Jorginho il campionato d’Europa l’ha addirittura vinto. Da metronomo imprescindibile della Nazionale di Mancini. E poi ha perfino aggiunto, tanto per non farsi mancare nulla, la Supercoppa Europea.

Il Pallone d’oro ancora non è stato assegnato, certo, ma l’ex regista del Napoli – che ha vinto in un anno, con tutto il rispetto, forse più di quanto il nostro Fantantonio abbia vinto in tutta la sua carriera – è stato oggi nominato dalla UEFA “Best Player in Europe”. Un fatto che qualche anno fa era praticamente impensabile. E che, inutile sottolinearlo, rende pure un po’ orgogliosi del fatto che sia stato il Napoli ad averlo consegnato al grande calcio. Nonostante sia oggi un calciatore diverso e più completo.

Evidentemente quella suggestione, che naturalmente ha raccolto col tempo sempre più adesioni convinte, non era così peregrina come dice Cassano. O dovremmo supporre che anche alla Uefa – oltre che sui giornali – capiscono poco di calcio, e che certi premi è meglio che li assegni la Bobo Tv? Per sapere.