Rosetti: «Ringrazio Malagò per il gesto, ma la medaglia di bronzo non la sento mia» 

Il Corriere della Sera intervista il canottiere Bruno Rosetti: a Tokyo non ha potuto gareggiare con i compagni del «4 senza» perché risultato positivo al Covid a poche ore dalla gara. E’ stato l’unico atleta italiano positivo al Covid.

«Ho sempre tenuto la mascherina. Qualcuno ha detto che non ho prestato abbastanza attenzione. Altroché, attenzionissima. Usavo sempre i guanti. Credo che non scopriremo mai come ho contratto il virus. Forse sul bus in uno dei trasferimenti dal villaggio agli allenamenti. Solo in quel caso viaggiavo con gli stranieri».