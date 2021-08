Premier League, i giocatori annunciano che continueranno ad inginocchiarsi contro il razzismo

I capitani dei 20 club di Premier League si sono riuniti oggi per discutere della questione Black Lives Matter. Al termine della riunione hanno emesso un comunicato in cui annunciano che continueranno ad inginocchiarsi contro il razzismo prima delle partite anche durante la prossima stagione. Non solo. Nella nota è scritto che, a sostegno del gesto, “sostenuto incondizionatamente dalla Premier League”, sulle maniche delle magliette delle squadre e degli ufficiali di gara sarà aggiunta la scritta “No Room For Racism”, “non c’è spazio per il razzismo”.

Nella nota, i capitani dichiarano:

“Sentiamo che ora più che mai sia importante per noi continuare a metterci in ginocchio come simbolo della nostra unità contro ogni forma di razzismo. Rimaniamo assolutamente impegnati sul nostro unico obiettivo di sradicare il pregiudizio razziale dovunque esista”.

Il capo esecutivo della Premier League, Richard Masters, ha dichiarato che la Premier “continuerà a supportare la voce forte dei calciatori su questo importante tema e continuerà a lavorare con i club, i giocatori e i partner del calcio per portare un cambiamento tangibile, in modo da rimuovere la disuguaglianza dal nostro sport”.