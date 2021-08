Petagna 7,5: trasette, signaje e risulvette ‘a facenna… Ah si fósse trasuto primma!

Le pagelle in lingua di Genoa-Napoli. Koulibaly da 7: “fove ‘na trancara (diga), n’aculla (una muraglia) pe cchi capitaje”

Che peccato guagliù!…Genoa-Napoli, sibbacco (match) d’’a siconna jurnata d’’a caracuddamma (stagione calcistica) 2021-2022 jucato ô Ferraris(se) ‘e Genova ajere ‘mmerzo ê sseje e mmeze se cunchiudette sí cu ll’arnassa (vittoria) d’’o Ciuccio, ma cu ppoca surisfazziona e cu ppocu zuco datose ca s’affuzzaje (vinse) sí, ma justo justo pe ddoje a uno senza sbrasà e senza mantené ‘a porta acrata (inviolata)! E accussí nun va; cumminfatte ‘ncrassifica pure si cu sseje punte simmo sulamente quinte arreto ê ddje scuatre capituline i ê ddoje mmilanese… P’’o mumento âmmu fatto sulo quatto addaffe (reti) e n’âmmu pigliato una; troppo poche ll’une e troppa ll’ata: s’à dda signà ‘e cchiù e s’à dda tené ‘a porta nzerrata si no nun se va luntano e nnujeaute d’’a tribbuna-divano vulimmo jí luntano… Ajere signajeno Anemalonga [39’] e Petagna [84’] p’’o Napule e Cambiaso [69’] p’’e Grifune e menu male ca sotto ll’ora ‘a Varra annullaje n’addaffa (rete) ‘e Pandev(ve) doppo n’asciuta a vienetenne d’’o Lungagnone ca se scuntraje cu ‘nu grifone lassanno spruvvista (indifesa) ‘a porta! Accussí nun va. Sperammo ca Spalletti se decide a ffà jucà ‘mporta a Ppastacrisciuta si no ce avimm’’a rassignà a ppiglià allimmeno n’addaffa (rete) pe mmubbara (per partita) e a rrummané arreto a ll’ati scuatre… Passammo ê ppaggelle:

MERET [‘O Lungagnone] 5,5 ‘Nu paro ‘e cose bbone, ma ll’asciute aute foveno ‘nu subbisso perdenno palla cchiú ‘e ‘na vota; cumme v’aggiu ditto fove salvato dâ Varra e pp’’o riesto êsse pututo fa assaje e cchiú ‘ncopp’ô mancino sotto mesura ‘e Cambiaso e nnunn’’o ffacette.

DI LORENZO 5,5 Jucaje cu granna pratteca (esperienza), ma se facette cartià da Cambiaso ca apprimma lle facette mmeretà ‘nu cartellino jalizzo (giallo) e ppo , lassato sulo mísemo (addirittura) signaje ‘o passiggiero uno a uno. Tutto summato nce piacette poco.

MANOLAS [Chitelassa] 6,5 Atalossa ‘e sustanza d’’o creco ca nemmeno quanno ‘o Napule trabballaje sotto ll’attacche d’’e grifune, smurrunaje…

KOULIBALY [‘O Gialante] 7 Granne atalossa! Ògne ttaccullo (intervento) suĵo fove da applavuso; Fove ‘na trancara (diga), n’aculla (una muraglia) pe cchi capitaje. Uno sfregazzo (sbavatura) cu ‘nu lanzo fora mesura.

RUI 6 Nun fove sempe priciso contro a Gghiglione, ma fove isso ca mettette ‘a palla justa ca addivintaje chella d’’o doje a uno… e cchesto va pe cchello! [dô 92′ JESUS s.z.]

RUIZ [Anemalonga] 6,5 Jucaje mo sí, mo no ma signaje n’addaffa (rete) assaje ‘mpurtante ca fove ‘o lato pusitivo ‘e ll’atalossa soja!

LOBOTKA [‘O Raggiuniere] 6,5 Sibbacco murriffo (Match sontuoso). Se piazzaje annante â trasera (difesa), facenno ‘a cosa justa ô mumento justo e ttuccaje ‘na cifra ‘e pallune facennose sentere pure ‘mmiez’ô campo.

ELMAS [‘O Turco] 6 Facette ‘o ssuĵo senza esaggerà nzertannose (inserendosi) spisso. [dô 92′ GAETANO s.z.)

POLITANO 6 Servette ‘a palla ‘e ll’uno a zzero p’Anemalonga; quanno putette puntaje ll’ommo e quase sempe ne surtette quaccosa;po s’appannaje e sparaje a vvacantetroppi tire scacate e Spalletti ll’êsse avut’ ‘a chiammà ‘mpanca assaje primma… [da ll’82’ PETAGNA 7,5 – Trasette , signaje e risulvette ‘a facenna… Ah si fósse trasuto primma!]

INSIGNE 6,5 Se dette da fà, da veru capitano, annante [cuglienno ‘nu palo e cchiammanno a Ssirigu a ‘nu granne taccullo (intervento)] i arreto pe difennere.

LOZANO 5,5 Sulo quacche giadillo (spunto) isulato; troppo poco p’uno cumme a isso. Êsse avut’’a fà assaje ‘e cchiú! [dô 70′ OUNAS 6,5 Cegna (grinta) zureja (velocità) e ffantasia. Ll’ommo ca ce vo’ pe chistu Napule!]

all. SPALLETTI 6 Fósse piaciuto a Nnapulione cumme ggenerale pecché è ffurtunato; cumminfatte quanno, tarde!, se decidette a ffà trasí a Ppetagna lle levaje ‘e ccastagne dô ffuoco.

arb. DI BELLO 5,5 Facette quase tutto ‘o duvere suĵo.

E bbasta accussí. Tre ppunte dint’â sacca, meglio ‘e ‘nu caucio ‘nculo! Mo si Cielo ‘o vvo’ nce sentimmo ‘nfra quinnece juorne doppo d’’o scontro casalinco cu ‘a vecchia zoccola speranno ca Spalletti po’ mettere ‘ncampo a Ccaromecosta e ffa jucà a Ppastacrisciuta ‘mporta.