Peaty annuncia un mese di stop e sui social lo attaccano: «Credono di saperne più di me»

Anche il fuoriclasse inglese Adam Peaty, vincitore di due ori e un argento alle Olimpiadi, deve fare i conti con l’odio sui social. Ha annunciato di voler staccare un mese per riprendersi mentalmente prima di cominciare un lungo percorso che dovrà condurlo a Parigi 2024 senza dimenticare ovviamente I Mondiali e il resto.

Peaty ha deciso di saltare anche la International Swimming League la Champions del nuoto, la manifestazione che porta soldi ai nuotatori e che farà tappa anche a Napoli.

Su Twitter Peaty ha scritto:

Leggere alcuni dei commenti è il motivo per cui non si comprende l’importanza del benessere mentale nello sport. Il nostro non è un lavoro normale. C’è tanta pressione. I soldi non comprano la felicità. Mi sto prendendo una pausa perché ho lavorato duramente per non so quanto tempo. In sette anni ho riposato due settimane all’anno. Là fuori ci sono persone che pensano di conoscerti più di quanto tu conosca te stesso. Col mio allenatore abbiamo optato per un mese di riposo forzato, sarà vietato entrare in acqua. La salute mentale è fondamentale, lo stiamo vedendo con Simone Biles, con Ben Stokes. Bisogna trovare il giusto punto d’equilibrio. Ci piace festeggiare, perché non dovremmo farlo?