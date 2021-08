Panatta: «Nessuno ha la mano di Fognini, solo lui sa stupirmi quanto Federer»

Sulle Olimpiadi, che con Simon Biles e Naomi Osaka hanno dimostrato che gli atleti non sono dei robot:

«La gioia dura un attimo. Ho provato un sano senso d’invidia per le manifestazioni di felicità dei nostri atleti, io non ho mai provato gioie simili. È bello fare il tifo per questi ragazzi che magari seguiamo poco, ma poi raggiungono la ribalta alle olimpiadi dove fanno qualcosa di importante per loro ma anche per il nostro Paese. Detto questo, anche i più grandi campioni vivono di emozioni e sentimenti; ogni tanto succede che non ce la fanno più, com’è normale. Le crisi esistenziali dei campioni ci sono sempre state. Fa piacere mostrino anche le loro fragilità e le loro debolezze; ce li rende più vicini».