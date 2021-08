Pallavolo, la Francia annienta 3-0 l’Argentina giustiziera dell’Italia

Contro di noi sembrava una corazzata e invece la Francia li ha travolti 3-0. Almeno il ct Blengini ha avuto il buon gusto di non prendersela con l’uso dei social

Contro l’Italia l’Argentina di pallavolo sembrava una corazzata, una squadra implacabile. Il giorno dopo, invece, anzi due giorni dopo, bisogna fare i conti con la realtà e ammettere che l’Italia maschile del volley ha perso una grandissima occasione (come quella femminile peraltro, e a prescindere dall’uso dei social). L’Argentina di Conte e compagni è stata letteralmente travolta dalla Francia: un 3-0 che non è mai stato in discussione. Partita a senso unico: 25-22, 25-19, 25-22. Bisognerà riflettere e capire. Basterà l’addio, peraltro già annunciato, del ct Blengini? E francamente, per quel che riguarda la pallavolo femminile, ci è parsa pretestuosa la polemica del ct Mazzanti. Attribuire la responsabilità all’uso dei social ci sembra francamente fuori luogo oltre che de-responsabilizzante. Almeno Belngini questo ce lo ha risparmiato.