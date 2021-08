La tennista Osaka: «Haiti, Afghanistan, succedono cose pazzesche, io colpisco solo una pallina»

Naomi Osaka è tornata a parlare a Cincinnati dopo aver battuto la statunitense Cori Gauff. Ha confessato di essersi sentita a volte un’ingrata per essersi lamentata e non essere riuscita ad apprezzare il successo.

«Il Covid è stato davvero stressante per me, tutti nelle bolle senza poter avere rapporti con altre persone. Poi però vedi tutto quello che sta accadendo nel mondo, quel che è successo ad Haiti (il terremoto, ndr), in Afghanistan. Situazioni davvero pazzesche, io invece colpisco una pallina da tennis davanti a persone che vogliono vedermi giocare, penso che non vorrei essere un’altra in questo momento».