Musetti: «E’ un brutto periodo nella mia vita in generale, non solo nel tennis»

Dovevano essere i mesi della maturità per Lorenzo Musetti. Anche quella scolastica. Invece dalle Olimpiadi in poi il talento del “bel tennis” italiano ha inanellato solo una brutta serie di sconfitte. Inaugurando la vera prima grande crisi da “pro”.

“Negli ultimi due mesi è stato un brutto periodo della mia vita in generale. Non riesco a trovare delle certezze anche fuori dal campo e questo me lo porto sia in allenamento che in partita”, ha detto intervistato da Ubitennis.

“Avendo giocato poco non sono mai riuscito a trovare fiducia, non sono mai riuscito a trovare niente di positivo. Un periodo veramente brutto per me in tutti i sensi e quindi niente… peggio di così non può andare. Tutti i giocatori l’hanno avuto. Ora sta capitando a me“.

Musetti lo ripercorre questo brutto periodo:

“La data dell’esame di maturità è stata spostata e così non ho potuto giocare nessun torneo sull’erba prima di Wimbledon; poi dopo Wimbledon ho giocato Bastad e avrei dovuto giocare anche Umago e Kitzbuhel ma è arrivata l’opportunità delle Olimpiadi. Così ho saltato quelle due settimane di tornei, poi è successo quello che è successo in Canada (squalificato per aver infranto il protocollo anti-Covid, ndr). Dal Roland Garros a ora ho giocato cinque partite, con questa forse sei. Una brutta striscia negativa. Non sono stato io a voler giocare poco; mi sono dovuto adattare a certe condizioni che erano al di sopra di me“.

Ora ci sono gli Us Open:

“Sinceramente non ho grandi ambizioni visto il tennis che sto esprimendo e come mi sento. Quindi sono consapevole di quello che sto facendo e di quello che sto vivendo. Il problema non è fisico.Ci sono tanti problemi della vita esterna che mi porto in campo, sai, ti sembra che tutto ti vada storto. Questo sto vivendo al momento e in campo si vede“.