Marca: «Ora il Real teme la vendetta del PSG, e blinda i suoi giocatori»

A Madrid prima di imbarcarsi nella trattativa Mbappé ha protetto Valverde e Benzema con clausole da un miliardo di euro, e gli altri sopra i 700 milioni

Quella del Real Madrid al Psg viene letta come una vera e propria guerra di mercato (d’altra parte lo stesso Leonardo ha parlato di “sgarbo”) e come tale, scrivono in Spagna, la sta affrontando. Secondo Marca a Madrid si preparano ad un’eventuale vendetta e stanno blindando le loro stelle. Il caso Ramos “potrebbe servire da campanello d’allarme per il Real Madrid, che non ha voluto lasciare nulla in sospeso a tal proposito”.

“Al momento, il Real Madrid ha solo quattro giocatori in rosa in scadenza di contratto: Bale, Marcelo, Isco e Modric. Il resto li ha sotto controllo, non solo a livello contrattuale ma anche per le clausole d’addio. Si dice che il Real avrebbe protetto Valverde e Benzema con clausole da un miliardo di euro Gli altri sopra i 700 milioni.

Il timore del Real è più che giustificato, scrive ancora Marca, considerando quello che è successo al Barcellona dopo essersi interessato ai giocatori del PSG. Il Barça voleva Verratti e ha finito per perdere Neymar.