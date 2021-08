L’Equipe: il Psg sorpreso dai 160 milioni del Real per Mbappé, non vacilla (per ora)

Il giocatore è in scadenza. La domanda a Parigi è: a quanto ammonterà la seconda? 200 milioni? 222 come i soldi spesi per Neymar? Il club qatarino ora riflette

Fino a oggi L’Equipe aveva sempre seguito la linea del Psg e nemmeno aveva prestato ascolto ai rumors su Mbappé al Rela Madrid. Adesso qualcosa è cambiato. Florentino Perez ha offerto 160 milioni di euro per un calciatore in scadenza e anche i ricchissimi qatarini del Psg hanno avviato la riflessione.

La domanda è: se la prima offerta è stata di 160 milioni, a quanto ammonterà la seconda? C’è chi sostiene che il Real possa pareggiare o superare la somma di 222 milioni di euro spesi dal Psg per Neymar, ma anche 200 milioni sarebbero una cifra enorme.

Il Real Madrid fa sul serio e lo ha dimostrato. Non sta giocando a nascondino. Vuole Mbappé ed è disposto a pagarlo una fortuna anche se l’anno prossimo potrebbe averlo gratis.

Il giocatore ha espresso il suo desiderio, lo ha fatto intendere anche ieri in una intervista pubblicata da Esquire: «La Ligue 1 non è il miglior campionato del mondo». Lui vuole andare al Real che non intende prenderlo gratis. Ora la decisione spetta ad Al Khelaifi.