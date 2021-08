Le due mosse di Jacobs: la partenza come il salto in lungo e lo scudo aerodinamico

Repubblica ripercorre l’ultimo anno di Marcell Jacobs e la metamorfosi che lo ha condotto alla conquista della medaglia d’oro olimpica nei cento metri. Metamorfosi basata sul lavoro su un paio di intuizioni. La prima è del suo allenatore Paolo Camossi.

Camossi fa una mossa da matto: studia per lui un nuovo modo di scattare dai blocchi, rivoluzionando un vecchio principio della velocità che vuole la partenza eseguita con passi lunghi e potenti. «Accorcia i passi e concentrati sulla gamba destra che va troppo a rimorchio della sinistra. I cento metri sono matematica: frequenza e ampiezza». Significa alzarsi in posizione eretta subito dopo lo sparo. Marcell obbedisce. Michael Johnson dirà di lui: «Parte come uno che salta in lungo».