La Stampa: il Psg di Messi imbattibile? Come il Real dei Galacticos

Attenti a definire il Psg imbattibile. Lo ricorda Gigi Garanzini su La Stampa:

Di squadroni imbattibili che poi non vincono è piena la storia del calcio. Dal Real 2009 che dopo aver accatastato Ronaldo, Kakà, Benzema e Xabi Alonso perse la Liga dal Barça, e pazienza, ma la Champions dal Lione agli ottavi e la Copa del Rey già in autunno dall’Alcorcon; alla Juve ’82 che aggiunse Platini e Boniek ai suoi sei campioni del mondo e lasciò lo scudetto alla Roma, la Coppa dei Campioni in finale al modesto Amburgo e si dovette contentare della Coppa Italia.

Del Psg scrive:

Sarebbe stata la squadra da battere anche senza Leo. Figurarsi con il fenomeno. Sarà l’appuntamento euro-televisivo imperdibile del sabato/domenica e del martedì/mercoledì. Per lustrarsi gli occhi, non ci piove. Per scoprire come faranno a non vincere, hai visto mai.