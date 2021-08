La rottura tra Messi e il Barcellona per 71 milioni di euro

È la riduzione d’ingaggio proposta dal club, Messi su tutte le furie. È stata rottura. Psg e City in prima linea. È davvero un male per il Barcellona?

Secondo i media catalani, la rottura tra il Barcellona e Messi sarebbe avvenuta per 71 milioni di euro. Nel pranzo che sarebbe dovuto essere decisivo per il rinnovo, il Barcellona avrebbe proposta una sostanziosa riduzione dell’ingaggio, riduzione fondamentale per rientrare nei limiti dei diritti salariali imposti per legge dalla Liga.

Messi, rappresentato dal papà, sarebbe andato su tutte le furie e avrebbe portato la trattativa alla rottura insanabiele.

Rottura che per il Barcellona potrebbe essere un bene. Ovviamente adesso sia Psg sia Manchester City sono su Messi, anche se non è detto che il gioco valga la candela.