Il Daily Mail: «Ronaldo al City una mossa senza senso… ma vuole la Champions come Guardiola»

“Ha 37 anni, poca disciplina tattica e lavora poco senza palla. Ma non è il tipo che va a riposare in Cina e potrebbe essere l’uomo che serve a Guardiola”

Quando il Manchester City è stato acquistato dallo sceicco Mansour di Abu Dhabi nel 2008, la nuova proprietà ha immediatamente puntato Cristiano Ronaldo: “Cristiano Ronaldo ha detto che vuole giocare per il più grande club del mondo, quindi vedremo a gennaio se farà sul serio”. Dal quel gennaio sono passati 13 anni e forse quel momento è arrivato. Lo ricorda il Daily Mail nel commentare quello che in Inghilterra pare un affare già fatto, a dispetto della presa di posizione della Juve che non vuole “regalarlo” al Manchester City.

Comprarlo ora non sarebbe stato proprio il colpo di stato di allora, scrive il Mail. Ma per il City dare a Pep Guardiola Cristiano Ronaldo nella settimana del grande no per Harry Kane sarebbe comunque “un momento sismico”.

“Per certi versi la mossa di Ronaldo non ha senso per il City. Ronaldo compie 37 anni a febbraio. Il suo arrivo con ogni probabilità farebbe saltare la struttura salariale del club. Non gioca nel modo in cui Guardiola insiste che i suoi giocatori dovrebbero giocare. Non lavora sodo senza possesso palla. Ha una vaga comprensione della disciplina tattica”.

Ma per il commento del giornale inglese, è una mossa che “potrebbe anche avere perfettamente senso”.

Perché? “Tanto per cominciare, ha avuto una carriera ventennale senza gravi infortuni ed è in ottima forma fisica. E per quanto riguarda i suoi numeri, non c’è alcun segno di declino nei tre anni trascorsi alla Juventus”.

Per quanto riguarda l’ovvia rivalità col Manchester United, poi, “giocare per entrambi i club di Manchester in realtà non è così raro. Più di 40 giocatori hanno giocato per City e United nel corso degli anni. Lo hanno fatto Denis Law, Brian Kidd, Peter Barnes e Peter Schmeichel, così come Andy Cole e Carlos Tevez. La fedeltà a un club è una cosa molto sopravvalutata nel gioco moderno”.

Una volta a Ronaldo è stato chiesto dalla BBC se avrebbe mai preso in considerazione l’idea di giocare per il City e lui ha eluso la domanda. “Non si tratta di soldi, si tratta di passione”. Può darsi che in questa occasione non si tratti di nessuna di queste cose, scrive ancora il Mail. Ronaldo non è il tipo di giocatore che trascorre comodamente i suoi ultimi anni in Cina o in MLS. Vuole vincere un’altra Champions League. E così Guardiola. Per questo Ronaldo potrebbe essere il giocatore giusto per dare a Guardiola il turbo competitivo di cui ha bisogno”.