Il ct del volley femminile dopo la débacle: «Avevo chiesto alle ragazze di staccarsi dai social»

Lo sfogo di Davide Mazzanti: «Quando la melma arriva è dura levarsela di dosso. Per loro è più difficile che per me staccarsi, ma questa sconfitta ci servirà per il futuro»

Ieri la pallavolo femminile di Paola Egonu è stata eliminata da Tokyo 2020 dalla Serbia, schiantata. Dopo il match è arrivato lo sfogo del ct Davide Mazzanti. Secondo lui un elemento di disturbo sono stati i social. Ha dichiarato che aveva chiesto alle sue ragazze di abbandonarli, durante le Olimpiadi, ma che il suo appello è rimasto inascoltato.

«Questa esperienza negativa può trasformarsi in una palestra che ci allenerà per il futuro. Avevo chiesto alle ragazze di staccarsi dai social durante le Olimpiadi, di stare fuori da quello che le circondava, da tutto quello che ti arriva addosso, perché la melma quado arriva, arriva, ed è dura levarsela di dosso. Staccarsi dai social è difficile più per loro che per me che ho fatto cinque post in cinque anni. Ma questa sconfitta ci servirà anche su questo fronte».