Il cavallo di ritorno Pjanic, altro capolavoro di mercato per la Juventus

Il centrocampista bosniaco che a Barcellona è letteralmente sparito finendo per diventare il terzo-quarto cambio per ruolo, in una squadra in crisi, appena un anno fa era stato valutato 60 milioni (più bonus) nello scambio con Arthur. Grazie all’operazione la Juve aveva messo a bilancio una plusvalenza di circa 50 milioni di euro, e aveva anche abbassato il monte ingaggi.

Ora sta per tornare in prestito secco ed un contributo per lo stipendio intorno ai 3 milioni di euro. Pjanic, scrive la Gazzetta, guadagna intorno agli 8 milioni “e per aiutare le parti a trovare un’intesa si è detto disposto anche lui a rinunciare a 500 mila euro”. “Manca un milione e mezzo (3 al lordo) per raggiungere l’intesa”.