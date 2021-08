Gazzetta: sul mercato del Napoli nulla si muove e nulla accadrà

Giuntoli cerca solo giocatori in prestito ma la maggior parte dei club è in difficoltà e chi cede vuole realizzare. Il Napoli resterà così com’è

“Nulla si muove. E probabilmente, da qui al termine del mercato, niente accadrà”.

Lo scrive la Gazzetta dello Sport a proposito del mercato del Napoli. De Laurentiis non può non considerare le esigenze di bilancio e cerca solo calciatori in prestito, senza però trovare disponibilità da parte degli altri club, in crisi per la pandemia.

“Da mesi, Cristiano Giuntoli ha in piedi trattative con mezza Europa per assicurarsi un esterno mancino e un metodista. Tante discussioni e un’unica richiesta: avere i giocatori in prestito. Una formula che non è in sintonia con il mercato attuale, la maggior parte dei club è in difficoltà dal punto di vista finanziario e chi cede vuole realizzare. E se questo resterà l’unico modo per rinforzarsi, è molto probabile che il Napoli resterà così com’è adesso”.