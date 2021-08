Gazzetta: Spalletti ha gestito senza isterismi le difficoltà contro il Venezia

La Gazzetta dedica un ampio articolo a Luciano Spalletti, ai suoi primi rapporti con la città di Napoli. Il quotidiano, a firma Mimmo Malfitano, ne elogia la gestione equilibrata e razionale della partita col Venezia.

I primi tre punti ottenuti in condizioni non certo ottimali, per i vari episodi che hanno caratterizzato il suo esordio al Maradona. Situazioni tipo l’espulsione di Osimhen, per esempio, o l’infortunio di Zielinski o, ancora, il primo rigore sbagliato da Insigne. Contrarietà che avrebbero mandato in tilt buona parte degli allenatori, ma non lui. Spalletti ha gestito il tutto senza isterismi, senza imprecazioni, ma con razionalità, provando a ridare equilibrio alla squadra, confusa dagli avvenimenti.