Gazzetta: il Napoli aveva venduto Ounas per 13 milioni, lui ha rifiutato il Montreal

Il Napoli lo aveva venduto in Mls ma il franco-algerino non ha accettato il trasferimento. Pare abbandonata la pista Emerson Palmieri

Il Napoli aveva venduto Ounas ma il giocatore ha fatto saltare la cessione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che fa il punto sul mercato del Napoli. Ricordiamo che Ounas quest’anno ha giocato in prestito al Crotone.

In uscita anche Ounas che ha rifiutato di trasferirsi al Montreal in Mls. De Laurentiis aveva chiuso l’operazione per 13 milioni di euro, ma il no del giocatore ha compromesso un’operazione importante per le casse societarie.

Pare che Giuntoli abbia deciso di lasciar perdere Emerson Palmieri e di puntare tutto su Reinildo Mandava,

l’esterno mancino del Lilla.