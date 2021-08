Gazzetta e il nuovo Lobotka: «per un anno e mezzo è rimasto un mistero»

«Prestazione abbastanza armonica». A Dimaro con cinque chili in meno. «Spalletti gli ha mostrato una fiducia che prima non aveva avvertito»

La Gazzetta si sofferma sulla prestazione di Lobotka contro il Bayern. Ecco cosa scrive Maurizio Nicita che ricorda anche che il calciatore si è presentato a Dimaro dimagrito di cinque chili:

In una prestazione abbastanza armonica ha colpito Stanley Lobotka, lo slovacco che in un anno e mezzo è rimasto un mistero, visto che è stato pagato 20milioni nel gennaio 2020: 39 presenze, 15 sole da titolare, 1345 minuti in campo e pochi segnali indimenticabili. Ma Spalletti gli ha dato le chiavi del Napoli, mostrandogli una fiducia che prima non aveva avvertito.