“Erano troppo tranquilli, ci vuole il sangue agli occhi”. Mastrangelo e l’Italia di pallavolo

A Tutti convocati rievoca gli occhi della tigre di Velasco: «Ho sentito un paio di time out di #Blengini, troppo tranquilli, l’Argentina ha gestito meglio certe situazioni»

Gigi Mastrangelo, ex colonna della Nazionale di pallavolo, protagonista di vittorie mondiali così come dell’argento ad Atene 2004, è intervenuto alla trasmissione Tutti Convocati (Radio 24) all’indomani dell’eliminazione della squadra maschile ad opera dell’Argentina. Per lui, l’Argentina ha gestito meglio alcune situazioni decisive. Secondo lui, gli italiani non avevano gli occhi della tigre di cui parlava Julio Velasco.

Ho sentito un paio di time out di #Blengini, troppo tranquilli, non dico ci vuole sangue agli occhi e faccia da leoni, ma quasi. Sono particolari che ti fanno capire quanto si tenga ad una manifestazione”

Passiamo alla delusione dell’#Italvolley eliminata dall’#Argentina. Analizziamo questa sconfitta con l’ex capitano azzurro @gigi1mastro: “Da quel che ho visto nel tie-break l’Argentina ha gestito certe situazioni in maniera migliore, non credo abbiano avuto più fame” — Tutti Convocati (@tutticonvocati) August 3, 2021

🎙️@gigi1mastro: “Le Olimpiadi sono due tornei, girone e fase a eliminazione, non ho visto molta differenza nell’Italia tra le due fasi. Una reazione c’è stata, il gruppo è un bel gruppo, perdere al tie-break ci può stare” #tokyo2020 #Olympics #italvolley #Volleyball — Tutti Convocati (@tutticonvocati) August 3, 2021

🎙️@gigi1mastro: “Condizionati da #Blengini già ex? Può avere influito sì, non avrei permesso una situazione del genere, un allenatore già fuori non lo mando neanche” #Volleyball #Tokyo2020 #Olympics — Tutti Convocati (@tutticonvocati) August 3, 2021

