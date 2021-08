El Pais: «La fine del Real galactico e del vecchio calcio, ora comanda il Qatar»

La resa sulla stampa spagnola: “Come si fa a combattere contro un Paese e un club che non hanno bisogno di soldi? Il Real aveva costruito il suo brand sui grandi acquisti”

“Il centro del calcio mondiale è il Qatar, è la nuova capitale del vecchio sport. La trattativa – che molto probabilmente sfumerà – tra Real Madrid e Psg per Kylian Mbappé ha un significato geo-politico che El Pais sottolinea col suo articolo in apertura dello sport: i Galacticos ora sono gli altri. Tocca abituarsi a questa nuova realtà.

Comandano Tammin bin Hamad Al Thani e Nasser Al-Khelaïfi. I quali dominano da una posizione di forza inedita: non hanno bisogno di entrate, se ne fregano dei soldi, più o meno.

“Da quando ha rilevato il PSG nel 2011, il Qatar, un paese irrilevante come campionato e nazionale, è diventato la capitale del calcio mondiale. I suoi, attraverso il club parigino, sono stati i due acquisti più costosi della storia (Neymar per 222 milioni e Mbappé per 180, entrambi nel 2017) e il più noto (Messi,). Quest’estate hanno preso anche l’ex capitano del Real Madrid Sergio Ramos. In questo decennio ha speso 1.391 milioni in giocatori. E il Paese organizzerà i prossimi Mondiali del 2022, che si svolgeranno in via straordinaria tra novembre e dicembre, costringendo a cambiare tutto il calendario mondiale”.

“Avere a che fare con un proprietario che non ha bisogno di entrate ha portato il Real Madrid in questi giorni in un nuovo mondo. Il club che ha fatto il proprio brand con gli acquisti miliardari, che ha costruito con loro la leggenda dei Galacticos, strappando anche la stella al suo più grande rivale (Figo dal Barcellona), arriva all’ultimo giorno di mercato senza aver preso l’unico obiettivo che volevano e con il morale basso”.