Dalla Turchia: accordo imminente tra il Napoli e il Galatasaray per Marcao

Il portale Sozcu riporta che gli azzurri hanno un principio d’intesa con i turchi per il centrale brasiliano in prestito

Il rinforzo per la difesa per il Napoli sarebbe in arrivo dal Galatasaray: si tratta di Marcos do Nascimento Teixeira, meglio noto come Marcao, centrale brasiliano classe 1996 di proprietà del club turco.

L’indiscrezione arriva dal portale Sozcu, secondo cui la formula dell’operazione è un prestito con diritto di riscatto. Si attende il via libera del presidente Burak Elmas e dell’allenatore Fatih Terim.