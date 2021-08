Corsport: “Spalletti ha tre calciatori in meno rispetto a Gattuso”

Bakayoko, Hysaj e Maksimovic, che lo scorso hanno totalizzato circa settemila minuti in campo, non sono stati rimpiazzati

Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, fa il punto sull’organico del Napoli e scrive che Spalletti, rispetto a Gattuso, ha tre calciatori in meno in rosa. La scorsa stagione c’erano Bakayoko, Hysaj e Maksimovic che non sono stati rimpiazzati e si tratta di giocatori importanti che hanno giocato un bel po’ di minuti: Bakayoko 2.661 (settimo in assoluto), Hysaj 2.143 (13esimo) e Maksimovic 2.061 (15esimo).

Questo Napoli che Spalletti ha ereditato, che gli piace talmente tanto da spingerlo ad incatenarsi nel caso vada via qualcuno, resta una squadra «piena» e però anche incompleta, ha perduto, rispetto alla passata stagione, Bakayoko, Hysaj e Maksimovic, riferimenti d’un turn-over inevitabile pure in futuro, uomini dal minutaggio significativo (rispettivamente: 2661′, 2143′ e 2061′) e vuoti che s’avvertono nella composizione d’una «pianta» che possa credere in qualcosa che sappia di nuovo di Champions League.