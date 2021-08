Corsport: Ronaldo vuole lasciare la Juventus, aspetta che il Psg venda Mbappé al Real

In caso di offerta giusta la Juventus non lo tratterrebbe: lo scambio con Icardi (o con Paredes) è ritenuta tale, Ronaldo è in scadenza

Ronaldo vuole lasciare la Juventus. E la Juventus – preso atto dell’insuccesso dell’operazione – se ne libererebbe ben volentieri. Il tema è sempre lo stesso e oggi il Corriere dello Sport lo ribadisce.

Una settimana e un giorno dopo, Cristiano Ronaldo non ha cambiato idea. Vuole andare via. Riuscirci è tutta un’altra cosa. Racchiusa in quel silenzio sull’asse Juve-Jorge Mendes: mentre il club rilascia dichiarazioni più o meno ovvie e/o di circostanza, prosegue il lavoro dell’agente per accontentare il suo assistito più grande. C’è il Psg a tenere accese le speranze di cambiamento di Ronaldo.

Ha saltato l’amichevole di Monza e sta aspettando un segnale dal Psg.

L’unico regalo che il portoghese sta aspettando è l’affondo del Real per Mbappé. Proprio quello che serve per consentire al Psg di rompere gli indugi e consentire a Mendes di portarlo via da Torino. Dove non verrà trattenuto in caso di offerta giusta: lo scambio con Icardi (e in seconda battuta con Leandro Paredes) è ritenuta tale, d’altronde pure Ronaldo è in scadenza di contratto.