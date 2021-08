CorSport: la Roma di Mourinho è ancora un’incompiuta, si ritrova senza centrocampo

A venti giorni dall’inizio del campionato, scrive il Corriere dello Sport, la Roma di Mourinho è un’incompiuta: si ritrova senza un centrocampo. Se la partita con la Fiorentina, la prima in programma per la prossima stagione, si giocasse oggi, toccherebbe a Diawara e Bove giocare in mediana.

“A venti giorni dall’inizio del campionato Mourinho si ritrova senza centrocampo. Xhaha, la sua prima scelta, ha ripreso ad allenarsi con l’Arsenal, le speranze che possa fare le valigie per Roma sono sempre meno. Cristante è arrivato ieri sera in ritiro e ha bisogno di qualche giorno per capire i meccanismi di gioco del nuovo allenatore e per tornare in forma dopo le vacanze post Europeo. Veretout è stato vittima di una ricaduta muscolare e sta riprendendo ad allenarsi con i compagni con cautela. Villar ha avuto una distorsione al ginocchio durante un allenamento in Portogallo ed è tornato a Roma, è stato sottoposto a risonanza magnetica che ha escluso l’ipotesi di un intervento chirurgico. Se la partita di esordio in campionato contro la Fiorentina si giocasse oggi, la coppia di centrocampisti in mezzo al campo sarebbe composta da Diawara e Bove, che durante il ritiro ha conquistato la fiducia di Mourinho e scavalcato Darboe nelle gerarchie”.