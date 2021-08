CorSport: il Napoli vuole 30 milioni cash per Insigne ma se l’Inter inserisce Vecino si tratta

L’accordo tra il capitano e i nerazzurri già c’è: 6 milioni annui se si chiude in questa sessione di mercato e 7 se si passa al 2022

Sono due le strade che l’Inter ha scelto di percorrere per arrivare ad Insigne, scrive il Corriere dello Sport. La prima è prenderlo subito, l’altra è aspettare che vada in scadenza. Il Napoli ha chiesto 30 milioni per cedere il capitano in questa sessione di mercato. Sanchez, proposto come contropartita, ha un ingaggio troppo alto. Il club di De Laurentiis vuole cash, ma se l’Inter inserisse Vecino si potrebbe trattare.

“Ma trenta milioni per un giocatore che tra dieci mesi andrà in scadenza e che tra quattro (dal primo gennaio), potrebbe già mettersi a trattare con un futuro acquirente, vengono ritenuti tanti e anche troppi: l’Inter si è spinta sino a 15 milioni più Alexis Sanchez che con i suoi sette d’ingaggio stagionale è largamente al di fuori del budget del Napoli, al quale, eventualmente, potrebbe interessare Vecino, che comunque a Simone Inzaghi serve, ma senza iper-valutazioni. A Insigne, in questo caso, quinquennale da sei milioni di euro. La preferenza del Napoli, ovviamente, è un’operazione da concludere eventualmente ed esclusivamente solo attraverso il cash però i margini per trattare vengono ritenuti esigui”.

Il piano B comporta invece di attendere gennaio, quando l’Inter potrà trattare direttamente con Insigne. L’accordo già c’è:

“Sette milioni alla firma e ventiquattro milioni netti a Insigne per il successivo quadriennio, a cui aggiungere anche la disponibilità dei diritti d’immagine”.