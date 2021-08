Corsport: il Napoli cerca un mediano che ricordi Allan (ma in prestito e senza obbligo di riscatto)

Il Napoli cerca un mediano ma solo a determinate condizioni. Lo racconta il Corriere dello Sport a firma Antonio Giordano. In lizza sono rimasti Youssouf, Berge e Amrabat.

Un mediano che rubi l’aria agli avversaria, che conceda una boccata d’ossigeno al turnover. (…) La crisi è (quasi) per chiunque, soprattutto per chi nelle ultime due stagioni (…) s’è ritrovato semplicemente in Europa League, a raschiare il fondo di una cassaforte che elargisce poco: l’oro non si ossida, né si svaluta, però i tesoretti evaporano e prevenire diventa sempre meglio che curare.

Dunque, un mediano ma soltanto se in prestito, senza obblighi di riscatto e quindi senza impegni, un interditore che fornisca muscoli, che conquisti pallone, che ricordi Allan, che diventi funzionale in una squadra attratta da campionato e coppe varie e che avrà quindi la necessità di rinnovarsi spesso, visto che come si sa – si giocherà ogni tre o quattro giorni.