CorSport: il Milan e il Napoli vogliono Bakayoko (che preferirebbe andare a Milano)

Il francese è un esubero in piena regola dei Blues. Giuntoli lo valuta per il centrocampo azzurro insieme a Berge

Per il centrocampo, il Napoli pensa a Bakayoko (con Berge). E sul francese c’è anche il Milan. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“ Bakayoko, che potrebbe avere, rispetto ad altri, il vantaggio di conoscere ambiente e compagni : ma pure questa è una strada ancora tutta da esplorare, in una mediana nella quale Giuntoli infilerebbe Berge, che è più giovane del francese – quattro anni in meno – ed ha un ingaggio più umano”.

Su Bakayoko c’è anche il Milan.

“C’è sempre Bakayoko nei pensieri del Milan: la società gli conserva il posto, perché la Champions League obbliga ad allestire un reparto competitivo. Tra il francese e il Chelsea non siamo alla rottura, ma dei quattro test che hanno aperto la stagione dei campioni d’Europa lui ne ha giocato appena mezzo. Due sere fa, contro il Tottenham, subentrando a Kante. Si tratta di un esubero in piena regola dei Blues che peraltro hanno già prestato Bakayoko al Milan tre anni fa. Per il centrocampista può accendersi un duello tra i rossoneri e il Napoli: segno tangibile di quanto abbia lasciato un buon ricordo, nelle sue squadre italiane. Maldini e Massara al momento hanno però una corsia preferenziale, visto che Bakayoko gradisce parecchio la destinazione milanista”.