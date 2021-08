Il francese non è considerato per il futuro ma il club vorrebbe un calciatore con le sue caratteristiche: dribbling e rapidità

Il Corriere del Mezzogiorno non utilizza mezzi termini per descrivere un profilo di giocatore seguito dal Napoli: “innamorato della variante Ounas”. Che potrebbe far intendere che il francese possa davvero giocarsi le proprie possibilità in azzurro, ma in realtà non è proprio così.

Infatti, secondo il quotidiano, il club cerca un giocatore simile a lui, che sappia saltare l’uomo, agire alle spalle della punta e creare problemi alla difesa con i suoi movimenti. Questo perché Ounas alla fine sembra destinato ad essere ceduto in questa finestra di mercato.