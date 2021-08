Cicliste cinesi sul podio con le spille di Mao Zedong: il Cio chiede spiegazioni

La Carta Olimpica vieta manifestazioni di propaganda politica sul podio e il Comitato Olimpico Internazionale ha mandato una richiesta formale a quello cinese

Lo sport a livello istituzionale cerca sempre di mantenersi neutrale nel dibattito politico e lo stesso vuole fare il Cio nello svolgimento delle Olimpiadi: la Regola 50 della Carta Olimpica vieta manifestazioni di propaganda sul podio. Le cicliste cinesi Bao Shanju e Zhong Tianshi, che avevano vinto l’oro nello sprint femminile, hanno indossato delle spillette sul podio raffiguranti Mao Zedong.

Il Cio, attraverso il portavoce Mark Adams, ha chiesto spiegazioni sulla situazione. Mao Zedong resta una figura iconica e adorata dal governo cinese. Proprio in Cina poi questa edizione delle Olimpiadi è stata definita “Giochi del genocidio” da alcuni attivisti per i diritti umani come protesta nei confronti del trattamento ricevuto dalla minoranza musulmana degli uiguri nel nord-ovest del Paese.