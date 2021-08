Bonucci: “Fascia o non fascia, so quello che devo fare dentro lo spogliatoio e in campo”

Leonardo Bonucci, intervistato dalla Gazzetta dello Sport in occasione della giornata speciale vissuta ieri a Viterbo dove ha ricevuto prima la benemerenza in Comune, poi la firma sul murale personalizzato e infine il bagno di folla allo stadio, trova l’occasione di rispondere alle affermazioni di Massimiliano Allegri sulla sua fascia da capitano

«Io ho sempre fatto parlare il campo, il mister in quel momento ha fatto una battuta per smorzare la tensione. E poi le chiacchiere se le porta via il tempo e le biciclette i livornesi. Fascia o non fascia, so quello che devo fare dentro lo spogliatoio e in campo. Ho 34 anni e una testa per capire che poteva essere uno stimolo per riaccendermi nuovamente per l’avvio della stagione».