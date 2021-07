Allegri su Bonucci: «Andando via dalla Juve ha perso l’anzianità, ora il capitano lo fa un altro» – VIDEO

In conferenza stampa: «Nella Juventus funziona così. Se vuole la fascia, se la deve comprare e va in piazza a giocare con la fascia. Piano piano sta riscalando»

In conferenza stampa, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha regalato una battuta riguardante Bonucci e il suo temporaneo allontanamento dai colori bianconeri quando andò al Milan.

«Nella Juventus c’è una linea gerarchica. Il capitano e il vice capitano vengono decisi in base agli anni di presenza nella Juve. Il più vecchio è Chiellini, il secondo sarebbe Bonucci, che però se n’è andato, ha saltato un anno e lì ha perso. Si è azzerata l’anzianità. Ora il capitano lo fa un altro. Se vuole la fascia, se la deve comprare e va in piazza a giocare con la fascia. Ma Leo lo sa e infatti nell’ultimo anno mio il capitano è stato anche Mandzukic, Khedira e Bonucci è passato in fondo. Ora piano piano sta riscalando».