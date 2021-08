Biles torna e conquista la medaglia di bronzo alla trave

In tempi ordinari sarebbe suonato come un fallimento ma dopo lo stop per fragilità psicologica, va considerato diversamente. Oro e argento alla Cina

Medaglia di bronzo per Simone Biles. La fuoriclasse statunitense, che ha colpito tutti col suo stop e le sue dichiarazioni sui demoni nella testa, ha deciso di rientrare nella finale alla trave e ha conquistato la medaglia di bronzo. Terzo posto che in tempi ordinari sarebbe suonato come un fallimento ma dopo quel che è successo va invece considerato diversamente. È un successo per la ginnasta americana che ha avuto la forza di imporre al mondo la sua fragilità psicologica. Ai primi due posti le cinesi Chenchen Guan e Xijing Tang. Anche senza pubblico, si sono sentiti applausi per Biles.