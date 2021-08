Biles: «Noi atleti non siamo solo spettacolo, parliamo di più della salute mentale»

Simone Biles è tornata e ha vinto la medaglia di bronzo alla trave. Si era fermata e aveva detto: “Non appena metto i piedi sul tappeto siamo solo io e la mia testa e abbiamo a che fare con i demoni. Devo fare ciò che è bene per me e concentrarmi sulla mia salute mentale».

Oggi è tornata con un esercizio ridotto alla trave.

Non mi fido più di me stessa come prima, non so se è una questione di età. Sono un po’ più nervosa: sento di non divertirmi più come prima. Noi atleti non siamo solo spettacolo noi atleti, parliamo di più della salute mentale dei professionisti. Non siamo più bambini, possiamo farlo. Oggi non pensavo di prendere una medaglia. Ho voluto gareggiare per me stessa: questa gara vale tutto il mondo per me.