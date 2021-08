Errata corrige: clamorosa sciocchezza di Osimhen, manata in area. Espulso

Il nigeriano colpisce al volto l’avversario (prima non si era visto), lo fa anche sotto gli occhi dell’arbitro. Ora è un’altra partita

Osimhen espulso. Si mette male la partita del Napoli contro il Venezia. A metà primo tempo Osimhen è stato espulso per una spinta-strattonata in area di rigore. Abbiamo rivisto l’episodio. Osimhen dà una manata ingenua, possiamo dire anche idiota, all’avversario. Più di uno spintone come era sembrato in un primo momento. L’arbitro non è stato eccessivo, non bisogna commettere una sciocchezza del genere. Ora il Napoli dovrà giocare tre quarti di partita in dieci uomini.