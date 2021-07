Varane al Manchester United per 50 milioni

Il Real Madrid acquisisce così ancora più forza per tentare l’assalto all’unico obiettivo di questo mercato: Mbappé dal Psg

Varane al Manchester United. La squadra di Solskjaer piazza il secondo colpo di mercato dopo Sancho acquistato dal Borussia Dortmund. L’acquisto del difensore del Real Madrid, centrale della Nazionale francese. Cinquanta milioni di euro per il 28enne che ha giocato una vita a Madrid. L’affare è in dirittura d’arrivo. Il francese firmerà un contratto quinquennale. Cinquanta milioni che daranno a Florentino Perez ulteriore forza per provare l’assalto a Mbappé vero e unico obiettivo del mercato estivo della Casa Blanca.

Lo United punta, come ribadito da Espn, a vendere Pogba al Psg.