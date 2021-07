Un’unica offerta per Koulibaly: 30 milioni dal Manchester United. Il Napoli l’ha rifiutata subito

Il senegalese ha chiesto più volte la cessione a De Laurentiis. Il presidente è pronto ad accontentarlo, ma alle sue condizioni, e non ci sono richieste

Kalidou Koulibaly ha chiesto più volte la cessione al presidente De Laurentiis. Il patron del Napoli sarebbe anche disposto ad accontentarlo, ma alle sue condizioni, ovvero a non meno di 50 milioni. Per ora, però, non ci sono offerte che si avvicinano alla richiesta di Adl. Il Corriere dello Sport scrive che è arrivata un’unica offerta per il senegalese, di 30 milioni. Ad avanzarla è stato il Manchester United. Ma De Laurentiis ha detto subito di no.

“Molto chiara anche la storia di Koulibaly: Kalidou ha chiesto la cessione a De Laurentiis, più volte, ma l’unica offerta recapitata è stata ritenuta inaccettabile: 30 milioni di euro dal Manchester United“. “Un paio di giorni fa De Laurentiis ha incontrato a Roma il manager di Koulibaly, Fali Ramadani: Kalidou vuole la cessione e il presidente è pronto ad accontentarlo, però anche in questo caso alle sue condizioni”.

Cioè a non meno di 50 milioni di euro.

“Neanche vicina rispetto all’offerta firmata dal Manchester United: 30 milioni, rifiutata all’istante”.