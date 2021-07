Un’altra mazzata per Sky: non potrà trasmettere nemmeno gli highlights delle partite di Dazn

Il Sole 24 Ore: Sky potrà trasmettere le “immagini salienti” solo delle tre partite a giornata delle quali detiene i diritti

Dopo il comunicato dell’Antitrust che ha di fatto dato il via libera al ticket Dazn-Tim, Sky ormai incassa una brutta notizia dietro l’altra. La Lega Serie A – scrive Il Sole 24 Ore – ha deciso a maggioranza di non mettere all’asta gli highlights pay. Per Sky vuol dire che potrà trasmettere le “immagini salienti” solo delle tre partite delle quali detiene i diritti, e non delle altre sette gare che saranno trasmesse in esclusiva su Dazn.

Un’altra botta, davvero pesante. Che sottolinea il ridimensionamento dell’emittente satellitare, passata in un attimo da tutto il calcio italiano a quasi niente. Ora per gli abbonati Sky esisteranno solo tre partite a giornata, in co-esclusiva tra l’altro. Delle altre sette potranno dare al massimo i risultati e i marcatori.