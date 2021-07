Tokyo, Quadarella in finale degli 800: “La cosa più difficile è stata metabolizzare i 1500”

All’uscita dalla gara ha commentato a caldo:

“La cosa più difficile è stata metabolizzare i 1500 perché non me lo aspettavo, ma per fortuna ho subito un’altra possibilità e mi sono messa in gioco. Volevo capire le sensazioni in acqua e sono buone, sento che se ci metto la testa e il cuore posso fare bene. Ripensare al passato è inutile al termine dei Giochi penserò agli errori fatti per non commetterli ancora, ma ora mi concentro solo sulla finale. Mi sono accorta di come le Olimpiadi siano una gara abbastanza diversa dalle altre, la concorrenza è tanta e c’è gente che vuole sempre mettere la mano davanti”.