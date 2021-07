TMW: il Napoli valuta Caicedo se parte Petagna

La possibile cessione di Andrea Belotti alla Roma scatenerebbe un giro di attaccanti che potrebbe coinvolgere anche il Napoli. A descrivere la situazione è il sito tuttomercatoweb.com.

La Roma continua a pensare ad Andrea Belotti del Torino. Nome forte per l’attacco giallorosso, per il quale c’è il gradimento del tecnico Jose Mourinho. Palla al Torino che nelle prossime settimane proverà ad intavolare nuovamente l’argomento rinnovo. Intanto i granata studiano soluzioni alternative: al vaglio c’è Andrea Petagna del Napoli. Napoli che in caso di cessione di Petagna potrebbe pensare a Felipe Caicedo della Lazio. Su Caicedo resiste anche l’interessamento dell’Inter e piace in Arabia Saudita.