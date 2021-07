The Athletic: il mercato post pandemia è tutto giovani, svincolati e piccole operazioni

Tutte le operazioni sono a rilento, a causa di Europei e Olimpiadi ma soprattutto perché c’è meno disponibilità di spesa

Ci sono molte strategie diverse nella preparazione al mercato delle squadre: chi piazza i colpi, chi aspetta di vendere per comprare, chi punta sui giovani. Guardando alle operazioni dei cinque principali campionati europei, The Athletic ha notato che gli affari si svolgano in modo molto più lento al passato. Di certo incide lo svolgimento degli Europei e delle Olimpiadi ma i problemi economici derivanti dall’impatto della pandemia sono il fattore principale. Il volume dei trasferimenti è inferiore e lo è anche quello della spesa.

C’è molta più attenzione per i giovani calciatori che possono essere rivenduti con profitto in futuro. È una strategia che ha senso, i giocatori più pagati finora sono Sancho, Hakimi, Upamecano, Konate e Buendia: hanno tutti in comune l’aver giocato in Germania avendo molto spazio fin da subito.

I cambiamenti quest’anno sono più pronunciati. La Bundesliga ha aumentato il numero di operazioni a parametro zero, così come hanno fatto i colossi della Liga. La Ligue 1 si rivolge molto di più ai giovani del proprio vivaio. Di certo ci sono ancora molti affari da fare, ma al momento il mercato è stato caratterizzato da giovani, svincolati e operazioni minori.