Sky Sport DE: il Chelsea vuole Haaland, Raiola chiede 40 milioni di commissione

Gli inglesi starebbero preparando un’offerta incredibile per convincere il Borussia Dortmund, ma le richieste dell’agente sono altissime

Cominciano a farsi più insistenti le voci di mercato che legano il Chelsea ad Erling Haaland. Gli inglesi, stando a quanto riporta Sky Sport Deutschland, stanno preparando una maxi-offerta da 175 milioni di euro per l’attaccante del Borussia Dortmund. Sarebbe la seconda operazione più costosa nella storia del calcio, dopo Neymar al Paris Saint-Germain per 222 milioni nel 2017.

I 175 milioni non sono però la cifra più sorprendente. Infatti, è riportata anche la richiesta di Mino Raiola, agente di Haaland, quantificate in 40 milioni di euro. Per non parlare di uno stipendio per il giocatore che sarà dei più alti.

Haaland ha una clausola rescissoria piuttosto bassa (75 milioni) che entrerà in vigore dalla prossima stagione.