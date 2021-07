Simone Biles: «Ho tutti addosso. Voglio uscire da qui sulle mie gambe, non su una sedia a rotelle»

Ieri, dopo il crollo emotivo alle Olimpiadi e l’eliminazione dalla finale di ginnastica artistica a squadre, Simone Biles ha parlato in conferenza stampa.

«Non mi sono mai sentita così prima di una competizione e non potevo rovinare la gara delle mie compagne. Non appena salgo in pedana siamo solo io e la mia testa… e lì ci sono démoni con cui devo confrontarmi . Per questo mi sono fermata».

Ha puntato il dito sulle pressioni che deve sostenere.

«Ho tutti addosso: uno lavora per se stesso, ma poi è difficile non misurarsi con quello che gli altri pensano di te, tra internet e social media. Voglio uscire da qui sulle mie gambe, non su una sedia a rotelle. Non ho la fiducia in me stessa che avevo una volta. Non so se è l’età che avanza o la fatica della ginnastica. So che non mi diverto più come negli anni belli. Qual è adesso il mio obiettivo per questa Olimpiade? Pensare a star bene. La vita vale più dello sport».