Serie A, Marotta e Dal Pino fanno prevalere la linea del dialogo con il governo, ma è solo una tregua

Sul CorSport. Non è escluso che nella prossima assemblea di lunedì possa tornare in auge il tema della serrata del campionato.

Ieri si è tenuta l’Assemblea di Serie A in cui si è discusso della norma governativa per la riapertura degli stadi al 50%. Una percentuale che, in realtà, rispettando il metro di distanza tra gli spettatori previsto dal Dpcm, non sarebbe così ampia se non per la sola Juventus. Il Corriere dello Sport scrive che Gravina e Dal Pino hanno fatto prevalere la linea del dialogo, ma che i club scontenti potrebbero tornare all’attacco.

“Per il momento prevale il dialogo, ma l’anima più ‘barricadera’ della Serie A potrebbe presto tornare ad infiammarsi, con tutte le conseguenze del caso”. “Le colombe, tra cui Marotta, oltre a Dal Pino, sono riuscite, almeno per il momento, a contenere i falchi. Ma potrebbe essere solo questione di giorni. Probabilmente già per lunedì prossimo, infatti, dovrebbe andare in scena una nuova Assemblea in cui la questione tornerà al centro del dibattito. La speranza è che entro quel nuovo appuntamento, il canale aperto con il Governo dia qualche risultato”.

Gravina ha introdotto i lavori spiegando che porterà avanti la trattativa con Palazzo Chigi.

A capitanare i falchi è stato Preziosi.

“Dopo che presidenti e dirigenti avevano ascoltato in silenzio le parole iniziali di Dal Pino, l’argomento sembrava chiuso. Invece, a fine riunione, Preziosi è tornato alla carica evidenziando come lo Stato, pur stabilendo una limitazione agli accessi allo stadio e quindi anche ai ricavi per i club, continui a mantenere al 100% il prelievo fiscale”.

Marotta ha abbassato i toni.

“Il malcontento, però, è stato solo silenziato. Tra una settimana si capirà se possa sfociare in qualcosa di più concreto. Da ricordare che, a inizio mese, era serpeggiata, seppure in maniera velata, una minaccia di serrata in vista dell’inizio del campionato”.